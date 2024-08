Marmoush bleibt bei der Eintracht

Eintracht Frankfurt kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Omar Marmoush bauen. Wie der Stürmer am Freitag per Video auf Twitter / X mitteilte, bleibt er bei den Hessen. Auch Sportvorstand Markus Krösche bestätigte an gleicher Stelle den Verbleib. "Er hatte nie die Absicht uns zu verlassen und ist fokussiert auf unsere Aufgaben und Ziele", so Krösche. Für Marmoush hatte es ein Angebot von Premier-League-Club Notthingham gegeben, kolportiert in Höhe von 25 Millionen Euro.