Talent Anas Alaoui erhält Profivertrag

Eintracht Frankfurt hat Nachwuchstalent Anas Alaoui mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-jährige Angreifer erhält einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2026, der Kontrakt beinhaltet darüber hinaus eine Option auf ein weiteres Jahr. Alaoui ist seit 2020 bei den Hessen und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit in 17 Partien für die A-Junioren fünf Treffer und bereitete vier weitere vor. Der marokkanische U17-Nationalspieler kam darüber hinaus auch schon für die U21 der Eintracht zum Einsatz und durfte sich mehrfach im Training der Profis zeigen. "Anas hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder in den Vordergrund gespielt und sich auch bereits bei unseren Profis zeigen dürfen", wird Sportdirektor Timmo Hardung in einer Mitteilung des Vereins am Dienstag zitiert. "Mit seinem Offensivdrang, seiner Körperlichkeit und Torgefahr passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil eines Stürmers. Gemeinsam wollen wir ihn nun behutsam im Männerbereich aufbauen, auch durch Spielpraxis in der U21, und ihn dabei unterstützen, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen."