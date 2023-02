Elber rät Muani zum Bleiben

Der ehemalige Bayern-Stürmer Giovane Elber hat Eintrachts Randal Kolo Muani zum Verbleib in Frankfurt geraten. "Wenn er sich so weiterentwickelt, wird er für die großen Klubs interessant, auch für Bayern. Aber: Er soll noch ein bisschen bei Frankfurt bleiben, denn wichtig ist regelmäßige Spielzeit", so Elber in der Sport-Bild. Dem Blatt zufolge haben die Bayern derzeit Abstand von einem Interesse an Muani genommen, unter anderem weil dieser für sein Spiel viel Platz brauche, den die Gegner den Bayern nicht ließen. Weiter heißt es: "Schon diesen Sommer ist ein Wechsel des Franzosen möglich (...) Erwartet wird, dass Interessenten wie Manchester United und Liverpool im Sommer ein Angebot machen."