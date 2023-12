Toppmöller: "Wollen Energie mitnehmen"

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller will das gute Gefühl vom Wochenende in das Conference-League-Spiel beim FC Aberdeen am Donnerstag (18.45 Uhr) stecken und darüber hinaus bewahren. "Das Spiel hat für uns schon eine gewisse Bedeutung, weil wir durch den furiosen Sieg gegen die Bayern diese Energie mitnehmen wollen", sagte Toppmöller bei der Pressekonferenz am Mittwochabend. Einen sportlichen Wert hat die Partie in Schottland nicht, denn die Hessen stehen schon als Gruppenzweiter fest. Daher kündigte der Eintracht-Coach auch Rotationen an, aber "das Gerüst soll schon auf dem Platz sein", so Toppmöller. Von den Schotten erwartet er einen "tiefen Block", gegen den seine Mannschaft Geduld und eine gute Aktivität bräuchte.