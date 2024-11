Ex-Frankfurter Kolo Muani in der Krise

Der ehemalige Frankfurter Stürmer Randal Kolo Muani durchlebt gerade eine schwierige Zeit in Paris. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet am Freitag: "Die Sturmkrise beim zwölfmaligen französischen Meister hat ein Gesicht, das man in Deutschland gut kennt: Randal Kolo Muani." Schon in der Vorsaison hatte Kolo Muani mit nur neun Toren in 40 Pflichtspielen die Erwartungen nicht erfüllen können. In der aktuellen Spielzeit traf er nur zwei Mal nach Einwechslungen, blieb auch bei der französischen Nationalelf jüngst ohne Erfolgserlebnis. So wurden Spekulationen laut, Kolo Muani werde die Pariser im Winter für um die 40 Millionen Euro verlassen. Unter Berufung auf französische Berichte schreibt die SZ nun, dass PSG ihn doch behalten wolle: "Einem Transfer erteilt Luis Enrique eine Absage: ,Er kann die Situation im Training jederzeit ändern.'" Dementsprechend solle auch kein anderer Top-Stürmer verpflichtet werden. Am kommenden Dienstag gastiert Kolo Muani mit PSG bei den Bayern.