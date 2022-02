Sollte Peter Peters neuer DFB-Präsident werden, soll Ralf Viktora vom Schatzmeister des hessischen Fußball-Verbandes zum DFB-Schatzmeister aufsteigen. Dessen Nähe zu Peters hatte im Vorfeld schon für viel Wirbel gesorgt.

DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters setzt im Falle seiner Wahl auf Ralf Viktora als Schatzmeister. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, nominiert die Liga den derzeitigen Schatzmeister des hessischen Verbandes, um Peters "bei einer erfolgreichen Wahl zum DFB-Präsidenten die Zusammenarbeit mit einem Schatzmeister seines Vertrauens zu ermöglichen".

Viktora habe dem DFL-Präsidium angekündigt, nur bei einer erfolgreichen Wahl von Peters an der Kandidatur festhalten zu wollen.

Hessischer Verband gegen Peters

Gewählt wird beim Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 11. März in Bonn. Peters tritt bei der Präsidentschaftswahl gegen Bernd Neuendorf, den Kandidaten der Amateure an. Viktoras Heimatverband aus Hessen hatte sich klar hinter Neuendorf gestellt.

In einer Mitteilung vom 19. Januar hatte der Verband die Absichten von Viktora sowie von Silke Sinning, der derzeitigen Vorsitzenden des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, im Wahlkampf mit Peters kritisiert. "Der HFV wird weder Silke Sinning als Vizepräsidentin noch Ralf Viktora als Schatzmeister des DFB vorschlagen", hieß es. "Deren Entscheidung, kandidieren zu wollen, wurde zur Kenntnis genommen, sie erfolgte aber nicht in Abstimmung mit dem HFV."

