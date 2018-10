Der VfR Niederwald darf nach massiven Attacken gegen einen Schiedsrichter vorerst nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Da eine solche Gewalt-Eskalation im Kreis Marburg kein Einzelfall ist, finden erste Partien ohne Unparteiische statt.

"Unsere Schiedsrichter sind kein Freiwild." Mit diesen Worten macht die Schiedsrichtervereinigung Marburg in einem bei Facebook veröffentlichten offenen Brief auf die Missstände im hiesigen Amateurfußball aufmerksam. In den vergangenen Wochen habe es gleich mehrere Vorfälle gegeben, die den Verband "geschockt und fassungslos, aber ebenso wütend und empört zurückgelassen haben", heißt es.

Fünf Platzverweise und eine Morddrohung

Konkret geht es vor allem um das Spiel zwischen dem SV Schönstadt und dem VfR Niederwald in der Kreisliga Marburg. Dort kochten die Emotionen nach Schlusspfiff derart über, dass der Referee nur dank beherztem Eingreifen der gastgebenden Mannschaft unbeschadet den Heimweg antreten konnte. "Es gab massive körperliche Gewalt, Beleidigungen und sogar Morddrohungen", teilt der KSA dazu mit.

Was genau war passiert? Wie die op-marburg berichtet, hatte der Schiedsrichter während des Spiels insgesamt drei Gäste-Akteure mit Gelb-Rot vom Platz geschickt und den Hausherren zwei Elfmeter zugesprochen. Nach Abpfiff gab es zwei weitere glatt Rote Karten wegen Beleidigungen und in der Folge körperliche Attacken von drei Spielern und einem Verantwortlichen des VfR Niederwald gegen den Schiedsrichter.

Für Niederwald ist erst einmal Feierabend

"Ich möchte die Vorfälle nicht mehr kommentieren, weil ich nicht dabei war", sagte Kreisschiedsrichter-Obermann Markus Bengelsdorff am Montag im Gespräch mit dem hr-sport. Der betroffene Verein habe sich inzwischen offiziell entschuldigt und die vermeintlichen Täter aus dem Club ausgeschlossen. "Es ist nun aber definitiv so, dass der VfR Niederwald vorerst vom Spielbetrieb ausgeschlossen ist." Das für das vergangene Wochenende angesetzte Spiel gegen den TSV Ernsthausen ging kampflos verloren.

Wie lange das Spielverbot nun aufrechterhalten wird, ist derzeit noch nicht klar. Bis zur Verhandlung vor dem Kreissportgericht werde sich daran jedoch nichts ändern, so Bengelsdorff. "Wir haben sowieso schon Probleme im Schiedsrichterwesen. Wenn solche Vorfälle diese Situation dann noch einmal verschärfen, muss man durchgreifen." Dem Spielverbots-Antrag des Kreisfußballwarts Peter Schmidt wurde folgerichtig entsprochen.

Unterste Ligen ohne Schiedsrichter

Die von Bengelsdorff angesprochenen Probleme sieht man derzeit aber vor allem an anderer Stelle. Da sich immer weniger junge Menschen – auch aufgrund der Gewalt-Anhäufungen – für eine Schiedsrichter-Laufbahn entscheiden, müssen Spiele in der Kreisliga B Gr.3 und den Kreisliga-B-Reserven ab sofort ohne Unparteiische ausgetragen werden.

Statt eines Offiziellen muss ein Vereinszugehöriger die Spielleitung übernehmen. In der Halbzeit darf gewechselt werden. "Das machen die Vereine unter sich aus. Da appellieren wir an Sportsgeist und Menschenverstand." Probleme habe es bei diesem Modell bislang keine gegeben.

Sendung: hr1, 08.10.18, 15Uhr