West Ham ohne Personal-Sorgen

West Ham United kann beim Halbfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) bei Eintracht Frankfurt mit der bestmöglichen Startelf antreten. Wie Trainer David Moyes am Mittwoch auf der Pressekonferenz betonte, haben die "Hammers" keine Verletzten zu beklagen. Außenverteidiger Ben Johnson habe zwar leichte Oberschenkel-Probleme, so Moyes. "Er scheint aber okay zu sein. Aktuell sind alle Spieler fit." Selbst Innenverteidiger Issa Diop, der das Hinspiel wegen einer Knöchelverletzung verpasste hatte, sei eine Option. "Er ist zwar nicht bei 100 Prozent. In dieser Phase der Saison kann man dieses Risiko aber eingehen."