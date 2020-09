Die drei wegen eines Corona-Falls abgesagten Regionalliga-Spiele des FC Gießen sind neu terminiert worden.

Laut einer Mitteilung vom Dienstag spielen die Mittelhessen am 14.10. in Walldorf (Heimrecht getauscht), am 27.10. in Aalen und am 17.11. gegen Mainz 05 II. Eine Neuansetzung betrifft zudem Stadtallendorf: Die Eintracht reist am 28.10. nach Koblenz.