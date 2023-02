Kein Kontakt zwischen Krösche und Liverpool

Eintracht-Vorstand Markus Krösche soll Gerüchten zufolge vom FC Liverpool umworben sein, doch nach Informationen der Bild-Zeitung und von Sport1 hat es bislang keinen Kontakt gegeben. Der Manager fühle sich in Frankfurt sehr wohl, heißt es in beiden Berichten. Am Montag hatte das englische Portal "The Athletic" geschrieben, dass Krösche in Liverpool auf der Liste der Kandidaten stehe. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Neapel ließ sich Krösche in der Bild lediglich mit den Worten zitieren: "Wir wollen ins Viertelfinale! Dafür müssen wir an unser Limit gehen."