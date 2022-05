Glasner: Mainz als Generalprobe

Für die Frankfurter Eintracht standen am Montag standen Regeneration und UEFA-Medientermine rund um das Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers an, dann warten auf die Spieler zwei freie Tage. "Ich möchte aber nicht lesen, dass sie einen Partyausflug machen", sagte Trainer Oliver Glasner und spielte damit auf den jüngsten Kurztrip der Bayern-Profis nach Ibiza an. Ab diesem Donnerstag gilt dann: Vollgas Richtung Sevilla, mit einer kleinen Zwischenstation im Bundesliga-Duell in Mainz an diesem Samstag (15.30 Uhr). "In Sevilla wollen wir bei der besten Leistung sein, aber wir nehmen Mainz als absolute Generalprobe her. Wir werden mit unserer besten Elf spielen, die uns zur Verfügung steht. Wir werden ab Donnerstag voll durchziehen", kündigte Glasner an, nachdem er gegen die Borussia kräftig rotiert hatte.