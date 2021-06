Für Eintracht Frankfurt startet die neue Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Pokalsieger Borussia Dortmund. Zweitligist Darmstadt 98 freut sich zum Auftakt über ein Heimspiel.

Wenn am Wochenende 14./15. August der erste Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 über die Bühne geht, kommt es für Eintracht Frankfurt gleich zu einem absoluten Highlight-Spiel: Die Hessen treten zum Auftakt der neuen Runde bei Pokalsieger Borussia Dortmund an. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit, die am Freitag die Spielpläne veröffentlichte .

Eine Woche später (20. bis 22. August) tritt die Eintracht unter ihrem neuen Trainer Oliver Glasner dann erstmals in der heimischen Arena an: Am zweiten Spieltag kommt der FC Augsburg an den Main.

Eintracht Anfang Oktober gegen die Bayern

Die weiteren Gegner zum Saisonstart heißen Arminia Bielefeld (27. bis 29. August), VfB Stuttgart (11. bis 12. September), Vfl Wolfsburg (17. bis 19. September) und 1. FC Köln (24. bis 26. September). Anfang Oktober kommt es dann zum Kräftemessen mit Rekordmeister Bayern München.

Gegen die Aufsteiger aus Bochum und Fürth spielen die Frankfurter am neunten bzw. am elften Spieltag. Zum Abschluss der Hin- und Rückrunde wartet das Rhein-Main-Duell mit dem FSV Mainz 05.

Lilien empfangen zum Start Jahn Regensburg

In die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga, die bereits zwischen dem 23. und 25. Juli beginnt , startet der SV Darmstadt 98 mit einem Heimspiel gegen Jahn Regensburg. An den folgenden Spieltagen heißen die Gegner Karlsruher SC, FC Ingolstadt und Hamburger SV.

Zum ersten Kräftemessen mit Bundesliga-Absteiger Schalke 04 kommt es am 13. Spieltag, der SV98 tritt in der Hinrunde auswärts an. Den 17. bzw. 34. Spieltag bestreiten die Südhessen gegen den SC Paderborn.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 25.6.21, 13 Uhr