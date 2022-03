Die Hälfte der Teams wird es erwischen: Nach der Corona-bedingten Teilung der Hessenliga beginnt für zwölf Mannschaften der Kampf gegen den Absturz. Besonders hart getroffen von den neuen Regeln wurde der FC Hanau 93.

Durch die Eingliederung der U23 von Eintracht Frankfurt erlebt die Hessenliga gerade ohnehin turbulente Zeiten. Der Start der zweigeteilten Rückrunde des Ligabetriebs bringt jetzt auch sportlich wieder Leben in die Bude. Den Anfang der entscheidenden Phase der Saison macht am Wochenende die Abstiegsrunde. Dort kämpfen die zwölf punktschlechtesten Teams gegen den Absturz in die Verbandsliga. Einen Meistertitel oder Pokale gibt es nicht zu gewinnen. Das große und einzige Ziel aller Teams ist der Klassenerhalt.

Wie das alles genau funktioniert? Wer am meisten zittern muss? Und warum der FC Hanau 93 für seine starken Leistungen gegen Topteams bestraft wurde? Alles Wichtige zur Abstiegsrunde der Hessenliga im Überblick.

Abstiegsrunde – was ist das?

Da die Hessenliga-Saison 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde und es keine Absteiger gab, warteten im vergangenen Sommer insgesamt 22 Mannschaften mit einer Hessenliga-Startberechtigung auf den Beginn der Saison. Um eine XXL-Spielzeit zu vermeiden, teilte der Hessische Fußball-Verband (HFV) nach Absprache mit den Vereinen die Liga in zwei gleichgroße Staffeln mit den Namen Südwest und Nordost, auch Gruppe A und Gruppe B genannt.



Nach Beendigung der Vorrunde wurde die Liga erneut geteilt und die Mannschaften neu zusammengemixt. Die jeweiligen fünf Bestplatzierten der beiden Staffeln spielen in einer Zehner-Liga um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest, die restlichen zwölf Mannschaften kämpfen in der Abstiegsrunde gegen, richtig, den Abstieg. An diesem Wochenende steigt der erste von zwölf Spieltagen.

Wer ist alles dabei?

FC Bayern Alzenau

SV Rot-Weiß Walldorf

SC Viktoria Griesheim

FV Bad Vilbel

SV Zeilsheim

Türk Gücü Friedberg

KSV Baunatal

Hünfelder SV

SV Buchonia Flieden

FC Hanau 93

SV Steinbach

VfB Ginsheim

Wie ist der Modus?

Alle Teams spielen ab sofort nur noch gegen die Teams, die vorher in der anderen Staffel waren. Beispiel: Bayern Alzenau, das mit Hanau, Baunatal, Hünfeld, Flieden und Steinbach die Plätze sechs bis elf in der A-Gruppe belegte, tritt gegen diese Mannschaften nicht mehr an. Die Gegner in den kommenden Wochen heißen jeweils zweimal: Walldorf, Griesheim, Bad Vilbel, Zeilsheim, Friedberg und Ginsheim.

Haben alle die gleichen Chancen?

Nein. Denn die Teams starten mit unterschiedlichen Ausgangslagen: Die bereits gewonnen Punkte gegen die Mannschaften aus der eigenen Staffel, die ebenfalls in der Abstiegsrunde vertreten sind, werden mitgenommen. Die meisten hat Bayern Alzenau (20), die wenigsten der VfB Ginsheim (6).

Warum ist Hanau 93 ein Härtefall?

Und genau an dieser Stelle ist es für Hanau 93 äußerst unglücklich gelaufen. Den 93ern fehlte in der Endabrechnung zwar nur ein Punkt für einen Platz in der Aufstiegsrunde. Da die Elf von Spielertrainer Kreso Ljubicic allerdings 14 von 24 Punkten gegen die Topteams sammelte und gegen schlechterplatzierte Vereine oft strauchelte, starten sie mit gerade einmal zehn Zählern als Drittletzter in die Mission Klassenerhalt.

Wie viele Teams steigen ab?

Auch das ist etwas kompliziert und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Konkret: Je mehr hessische Vereine aus der Regionalliga absteigen, desto schlechter ist das für die Kellerkinder der Hessenliga. Schlecht wäre zudem, wenn der Zweitplatzierte in der Aufstiegs-Relegation scheitert. Klar ist: Maximal können sechs Teams absteigen. Da der Richtwert von 18 Vereinen wohl ohnehin überschritten wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich auch sechs Teams erwischt, sehr hoch.

Gibt's einen Knaller am 1. Spieltag?

Mit Topspielen ist es in der Runde der zwölf schlechtesten Teams der Saison so eine Sache. Aber mit dem KSV Baunatal und Rot-Weiß Walldorf trifft zum Auftakt am Samstag (14.30 Uhr) immerhin der Dritte auf den Zweiten. Ein direktes Duell gibt es auch im Keller: Schlusslicht Ginsheim ist gegen den Drittletzten aus Hanau schon jetzt zum Punkten verdammt. Langweilig wird es definitiv nicht.