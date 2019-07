Der TSV Neustadt hat auf die Prügelattacke seiner Spieler reagiert. Der Odenwald-Club hat zwei Fußballer rausgeschmissen, die gegnerische Spieler krankenhausreif geprügelt hatten. Nun steht schlimmstenfalls sogar die Fußballabteilung des TSV Neustadt vor dem Aus.

Der Vereinsvorsitzende des TSV Neustadt, Boris Pilger, spricht leise und wirkt sehr niedergeschlagen. "Hier stehen alle unter Schock", sagte er im Gespräch mit dem hr-sport. Dass zwei Spieler seines Odenwald-Vereins nach einem Freundschaftsspiel am Wochenende zwei gegnerische Kicker ins vier Kilometer entfernte Mömlingen verfolgten und dort krankenhausreif prügelten, geht allen im Verein nahe.

Nach einer roten Karte im vorausgegangenen Freundschaftsspiel eskalierte die Situation nach dem Abpfiff. Zwei Fußballer des TSV Neustadt verfolgten zusammen mit einem Komplizen die gegnerischen Kicker und fügten ihnen in Mömlingen durch Kopfstöße und Faustschläge schwere Verletzungen zu. Einer der Spieler von Viktoria Mömlingen wurde mittlerweile am zerschmetterten Nasenbein operiert und fällt fünf bis sechs Wochen aus.

Odenwaldclub schmeißt Fußballer nach Prügelattacke raus

In bayerischen Mömlingen stehen "natürlich alle unter Schock", erzählt Viktoria-Sportvorstand Rainer Spall. Im hessischen Neustadt hat man nach dem Vorfall schnell Konsequenzen gezogen: "Beiden Tätern wurde die Vereinsmitgliedschaft gekündigt und gegen sie wurde ein Hausverbot ausgesprochen", sagt Pilger. Der mutmaßliche Haupttäter vom TSV soll beim Thema kein Sachen Fußball-Gewalt kein Unbekannter. Auch vom Hessischen Fußball-Verband wurde er schon einmal gesperrt.

TSV-Boss Pilger bedauert das Vorgefallene über alle Maßen. Aber er hat auch Angst um die Existenz seines Vereins, den es seit stolzen 135 Jahren gibt. "Die Welle der Empörung schlägt hier gerade sehr hoch, unsere Spieler überlegen, ob sie weiter für den Verein auflaufen wollen, unser Trainer, der erst seit vier Wochen bei uns ist, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt", so der Vorsitzende. Zudem rechnet Pilger mit einer harten Strafe durch den Hessische Fußballverband.

Existenz des TSV Neustadt in Gefahr

Nach einer Mannschaftssitzung ist aktuell nicht klar, wie es mit dem Verein weitergeht. Es steht im Raum, mindestens eine der zwei Männermannschaften in der Kreisoberliga und der Kreisklasse C abzumelden. Das werde sich laut Pilger in den kommenden zwei Wochen herausstellen. Dann ist klar, "ob wir in unserem seit 1884 bestehenden Verein den Kreisliga-Fußball aufrecht erhalten können oder nicht".