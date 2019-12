Die A-Junioren von Kickers Offenbach haben in der A-Jugend-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert.

Die Hessen mussten sich dem SC Freiburg am Sonntag mit 1:2 geschlagen geben. Obwohl Embaye den OFC 1:0 in Führung brachte (32.Minute) und die Gäste wegen einer gelb-roten Karte 60 Minuten lang in Unterzahl agierten, sprang nichts Zählbares für die Hessen raus.