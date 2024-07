Hardung lobt Bedingungen im Trainingslager

Sportdirektor Timmo Hardung ist zufrieden damit, was Eintracht Frankfurt im Trainingslager in den USA bislang vorgefunden hat. "Die Bedingungen hier sind außergewöhnlich gut. Die Jungs und der Trainer sind sehr zufrieden", sagte er in einer Presserunde am Mittwoch. Aktuell präsentiert sich die Eintracht auf dem "aufstrebenden Fußballmarkt" in Amerika - trotz Zeitverschiebung und Hitze. "Natürlich sind es teilweise Strapazen", so Hardung. "Es ist nicht für jedermann was, aber für unseren Kader ist es was, was wir zu leisten imstande sind."