Eintracht verliert in Wolfsburg

Eintracht Frankfurt hat zum ersten Mal in der Saison 2023/2024 ein Spiel verloren: In Wolfsburg unterlagen die Hessen am Samstag mit 0:2 (0:1). Für die Gastgeber traf Jonas Wind in der 31. Minute sowie per Elfmeter-Nachschuss in der 84. Mario Götze sah in der 58. Minute Gelb-Rot. Für die Eintracht bleibt es nach der Niederlage bei sieben Punkten nach nun sechs Spielen. Weiter geht es am Donnerstag (21 Uhr) mit der Conference-League-Partie bei PAOK Saloniki.