Der gebürtige Frankfurter Emre Can springt kurz vor dem Start der Europameisterschaft auf den EM-Zug auf und gehört ab sofort zum Kader von Julian Nagelsmann. Der Mittelfeldspieler profitiert vom Pech von Youngster Aleksandar Pavlovic.

Audiobeitrag Audio Can ersetzt Pavlovic und fährt zur EM Audio Aleksandar Pavlovic Bild © IMAGO/RHR-Foto Ende des Audiobeitrags

Ein Frankfurter für Deutschland: Da Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der anstehenden Fußball-EM auf Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic verzichten muss, rückt ein waschechter Hesse in den Kader nach. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, ersetzt Emre Can den Bayern-Youngster mit sofortiger Wirkung. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Bayern hatte zuletzt bereits wegen eines Infekts gefehlt, das endgültige Turnier-Aus bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin.

Goretzka erneut außen vor

Dass sich Nagelsmann erneut gegen Leon Goretzka und stattdessen für Can entschied, ist durchaus eine Überraschung. Can spielte das bisher letzte seiner 43 Länderspiele im September vergangenen Jahres beim 2:1 in Dortmund gegen Frankreich unter Interimscoach Rudi Völler. Anschließend übernahm Nagelsmann den Bundestrainer-Posten und verzichtete bislang auf den robusten BVB-Kapitän.

Bildergalerie Bildergalerie Frankfurter Waldstadion verwandelt sich in EM-Arena Bild lädt... 1/6 | Alle Augen auf Frankfurt Licht aus, EM-Spot an. Während der Europameisterschaft wird natürlich auch in Frankfurt der Ball rollen. Los geht's am Montag mit der Partie Slowakei gegen Belgien. Die DFB-Elf ist am 23. Juni zu Gast und misst sich auf hessischem Geläuf mit der Schweiz. Bild © picture-alliance/dpa Ende der Bildergalerie

In der strikten Hierarchie der DFB-Elf nimmt der 30-Jährige nun die Backup-Rolle des Münchners Pavlovic ein. Gesetzt auf der Sechserposition sind Toni Kroos und Robert Andrich. Erster Ersatzmann ist Pascal Groß.

"Ich finde es sehr schade für Pavlo. Er wird positiv bleiben", sagte Pavlovics Bayern-Teamkollege Jamal Musiala. "Wir werden mit ihm reden die Tage." In den Planungen von Nagelsmann für das Auftaktspiel gegen Schottland am Freitag (21Uhr) in München hatte Pavlovic keine größere Rolle gespielt.

Can Teil von hessischem Trio

Can, der in Frankfurt geboren wurde und aufwuchs, ist neben Robin Koch von Eintracht Frankfurt und Musiala, der das Fußballspielen beim osthessischen Club TSV Lehnerz lernte, der dritte Fußballer mit Hessen-Bezug im EM-Kader.