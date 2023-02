Einsatz-Garantie für N’Dicka

Evan N’Dicka wird trotz seiner schwachen Leistung im DFB-Pokal-Spiel gegen Darmstadt 98 auch am Sonntag (17.30 Uhr) in Köln wieder in der Eintracht-Startelf stehen. Das versprach Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz zum Spiel. "Ich habe schon häufiger gesagt, dass ich jemandem gerne die Hand reiche, wenn er hingefallen ist, und nicht noch drauftrete", so der Österreicher. N’Dicka habe wochen- und monatelang tolle Leistungen gezeigt. Dass es irgendwann in der Saison auch mal einen kleinen Leistungs-Knick gebe, sei normal. "Es ist unsere Aufgabe, ihn so zu unterstützen, dass er wieder zu seiner bestmöglichen Form kommt", so Glasner.