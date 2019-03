In ganz Deutschland wollen Tausende Kinder im Verein Fußball spielen, aber sie dürfen nicht. Es fehlt schlichtweg an Kapazitäten. Der DFB sucht Lösungen – aber ihm läuft die Zeit davon.

Der TSG Wilhelmshöhe in Kassel sind die Hände gebunden. Eine Vielzahl von Kindern würde hier gerne mit dem Fußballspielen anfangen, aber das ist momentan nicht möglich. Es gibt sogar eine Warteliste für die kleinen Nachwuchskicker, bedauert Jugendleiter Peter Kirchner: "Wir würden gerne weitere Jugendmannschaften in den Spielbetrieb bringen. Aber die vorherrschenden Platzverhältnisse, die Enge und der zeitliche Druck erlauben uns das gar nicht. Und ich bin bei jedem Elternteil, das anruft, immer wieder traurig, dass ich sie nur vertrösten kann."

Das Problem besteht bundesweit vor allem in Ballungsräumen. Allein in Berlin stehen 5.000 Kinder auf den Wartelisten der Fußallvereine. Nicht nur deswegen stand dieses Thema beim dritten DFB-Amateurfußball-Kongress am vergangenen Wochenende in Kassel auf der Agenda. Der für den Amateurfußball verantwortliche DFB-Vizepräsident Rainer Koch erklärte, man müsse deutlich machen, dass die Veränderung der Gesellschaft – der Zuzug junger Familien in die städtischen Ballungsräume – große Auswirkungen auf die Arbeit der Fußballvereine habe.

Lösungsansatz schafft andere Probleme

Das Problem hat auch DFB-Präsident Reinhard Grindel erkannt, aber er sieht dabei nicht nur seinen Verband in der Verantwortung: "Wir müssen auf die Politik einwirken, dass in Sportinfrastruktur investiert wird. Vor allem in Kunstrasenplätze, weil die Vereine dort viel intensiver trainieren können." Auf diese Weise könne man mehr Mannschaften auf einem Platz unterbringen und böte den Kindern attraktive und verlässliche Trainingszeiten.

Sich einen Sportplatz zu teilen, löst das Problem jedoch nicht – dadurch entsteht vielmehr ein weiteres. Und genau darunter leidet auch Jugendleiter Kirchner in Kassel. Die Fußballabteilung der TSG Wilhelmshöhe teilt sich ihren Kunstrasenplatz in den "kalten Monaten" mit dem VfL Kassel. Für die Verantwortlichen beider Vereine entsteht dadurch ein immenser logistischer Aufwand, der kaum zu stemmen ist. Denn die Trainings- und Spielzeiten von insgesamt knapp 40 Mannschaften müssen minutiös geplant werden.

Auf dem Kunstrasenplatz in Kassel-Wilhelmshöhe finden an manchen Spieltagen am Wochenende bis zu neun Spiele hintereinander statt. Eine solch enorme Taktung gibt es auch an den Trainingstagen unter der Woche.

Basis sieht auch den DFB in der Pflicht

Neue Kunstrasenplätze oder der Umbau von Rasenplätzen würden die Vereine entlasten. An der Basis sieht man die Verantwortung in puncto neue Plätze nicht nur bei der Politik, sondern auch beim DFB, wie der Jugendleiter der TSG klar macht: "Das können Vereine wie wir vom Kostenaufwand her überhaupt nicht alleine stemmen." Daher wäre es wünschenswert, "dass da seitens des DFB Mittel zur Verfügung gestellt werden könnten".

Ob und wie der größte Sportverband der Welt letztlich handelt, steht noch nicht fest. Die Ergebnisse des Amateurkongresses sollen zu einem Maßnahmenkatalog führen, der beim DFB-Bundestag im Herbst verabschiedet werden soll.

Zu viel Zeit sollte sich der Verband jedoch nicht lassen – eine Lösung für die Platzproblematik drängt. Vor allem im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland, denn spätestens dann erwartet der DFB einen starken Mitgliederzuwachs.