Max will Platz im Kader zurück

Frankfurts Philipp Max möchte seinen Platz im Eintracht-Kader zurück haben. "Am Anfang der Saison war Unzufriedenheit beim Coach und beim Verein da. Ich versuche mich immer mehr anzubieten, dass ich in der Rückrunde wieder zum Kader dazugehöre", sagte Max in einer Medienrunde am Mittwochmittag. Für den Europapokal wurde der Linksverteidiger zuletzt nicht gemeldet. "Ich habe nicht so frei von der Leber weg gespielt, wie ich es von mir kannte", erklärte Max sein eigenes Formtief. Doch es geht bergauf: In der Bundesliga stand der 30-Jährige in den vergangen fünf Spielen jedes Mal in der Startelf.