Überfall auf West-Ham-Fans in Frankfurt

In der Nacht auf Mittwoch wurde nach Polizeiangabe eine Gruppe von Fans von West Ham United in einem Pub in Frankfurt-Bockenheim vermutlich von Eintracht-Anhängern angegriffen. Laut Zeugenangaben sollen um kurz nach Mitternacht zwei Kleinbusse vor dem Pub gehalten haben. Eine Gruppe von 15-20 Personen habe danach in dem Lokal Gäste, unter anderem Fußballfans von West Ham United, unvermittelt körperlich angegriffen, so die Polizei. Als die Ordnungskräfte alarmiert wurden, flohen die Personen aus dem Lokal. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte keines der Flucht-Fahrzeuge angetroffen werden. Laut der Zeugen waren die Angreifer aufgrund von Vermummungsgegenständen dem Fanlager von Eintracht Frankfurt zuzuordnen. Ein West-Ham-Fan wurde verletzt. Der 34-jährige Mann aus Großbritannien wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen gab es am Dienstag weitere Angriffe. So wurden zwei junge Briten und eine Schülergruppe aus Kroatien attackiert. Kurz darauf nahm die Polizei sechs Personen, die Fankleidung von Eintracht Frankfurt trugen, fest.