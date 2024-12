Dieter Lindner ist tot

Eintracht-Meisterspieler Dieter Lindner ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Abend unter Berufung auf Lindners Familie mit. "Die Eintracht-Familie trauert um einen großen Sportsmann und einen wunderbaren Menschen, der gerade in Krisenzeiten immer wieder Verantwortung übernommen hat", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. Wegen einer schweren Krankheit konnte Lindner schon in den vergangenen Jahren nicht mehr bei Eintracht-Spielen im Stadion sein. Lindner gewann mit 20 Jahren 1959 den Meistertitel in Berlin und stand mit seinem Team ein Jahr später im Endspiel im Pokal der Landesmeister gegen Real Madrid (3:7). Im Abstiegskampf 1970 ließ sich Lindner, der seine Laufbahn bereits beendet hatte, für ein Comeback reaktivieren. Insgesamt absolvierte Lindner 435 Pflichtspiele für die Eintracht, in denen er 77 Tore erzielte. In der Bundesliga spielte er 189 Mal.