Es gibt Rassismus im deutschen Amateurfußball – das belegen neue Zahlen. Aber wie groß ist das Problem wirklich? Ein Besuch an der Basis bei Türkgücü Rüsselsheim.

Es ist ein ganz normaler Abend auf einem ganz normalen Dorfsportplatz. Büttelborn bei Rüsselsheim, es riecht nach Bratwurst, die Bierflaschen klirren, rund 200 Zuschauer haben sich wie an einer Perlenschnur aufgereiht an die Eisenstangen am Spielfeldrand gelehnt. Eigentlich ist dieses Spiel nichts Besonderes, Gruppenliga, siebthöchste Spielklasse, davon gibt es Tausende in Deutschland jede Woche.

Weitere Informationen Integration als Thema im heimspiel! Dem Thema Integration widmet sich das hr-heimspiel! am Montagabend ab 23.15 Uhr. Zu Gast im Studio sind Ex-Fußballer Cacau und Ex-Leichtathlet Kamghe Gaba. Ende der weiteren Informationen

Hier aber ist an diesem Abend Türkgücü Rüsselsheim zu Gast, eine Mannschaft, die fast komplett aus Deutsch-Türken besteht. Und so geht es nicht nur um Fußball, sondern speziell in diesen Tagen auch um die Frage: Wie ist es bestellt um den Rassismus auf deutschen Sportplätzen?

Unterschiedliche Erlebnisse bei den Spielern

Dazu eines vorneweg: Es wird ein hitziges Spiel, mit einem Platzverweis, mehreren Rudelbildungen und Tumulten. Aber zu rassistischen Beleidigungen kommt es nicht. Eigentlich Fußball wie man ihn sich wünscht. Doch das ist nicht überall so. Die Spieler von Türkgücü Rüsselsheim berichten teilweise von rassistischen Beleidigungen, die sie in ihrer Laufbahn schon erlebt haben. "Geh dorthin, wo du herkommst", sagt Baris Odabas, sei noch das Harmloseste. Vor allem in ländlichen Gebieten und im Osten Deutschlands sei es schlimm.

Andere Spieler haben noch keine schlimmen Erfahrungen gemacht. "Es kommen dumme Sprüche von Zuschauern, aber ich glaube nicht, dass der Fußball deshalb ein großes Rassismus-Problem hat", sagt etwa Trainer Efkan Yilidiz. Zumindest sei dieses Problem nicht größer als im Alltag.

Özil-Debatte hat das Thema befeuert

Nach dem WM-Aus und dem Rücktritt Mesut Özils aus der deutschen Nationalmannschaft hatte gefühlt eine ganze Nation darüber diskutiert, ob sich längst ein handelsüblicher Rassismus auf deutschen Sportplätzen eingeschlichen hat. Zahlen gibt es dazu aus der vergangenen Saison noch nicht, aber aus den beiden Jahren davor.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes ist es in der Spielzeit 2016/2017 zu 2.858 diskriminierenden Vorfällen im Amateurfußball gekommen, die durch Schiedsrichter gemeldet wurden. Umgerechnet sind 0,21 Prozent aller Spiele davon betroffen. Dies war sogar ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (0,23)

Türkgücü: Offen für alle Spieler

"Ich spüre keinen direkten Rassismus, aber ich spüre wie in vielen Situationen und Gesprächen daran gekratzt wird", sagt Türkgücüs Vereinsvorsitzender Hakan Temelatan. Er berichtet von häufigen Provokationen der Zuschauer, weshalb der Klub seinen Spielern nun ein Anti-Aggressionstraining angeboten habe, um Konflikte zu vermeiden. "Wir versuchen ruhig zu bleiben. Oft bleibt uns das Jubeln im Hals stecken."

Immer wieder ist an diesem Abend von dem vielleicht größten Problem der Deutsch-Türken zu hören: In Deutschland seien sie die Türken, in der Türkei die Deutschen. Irgendwie alles von allem. Und doch ohne richtige Heimat. "Wir müssen alle weltoffener und toleranter miteinander umgehen", fordert Trainer Yilidiz. Und Temelatan assistiert: Auch wenn der Klub Türkgücü heiße – "Wir sind ein Verein, der für jede Nationalität die Tür öffnet. Wenn ein Spieler kommt, ist es egal, ob er Deutscher, Jude, Afghane oder Türke ist – da haben wir kein Problem."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 20.8.2018, 23.15 Uhr