Aus hessischer Sicht steht am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Südwest vieles im Zeichen des Abstiegskampfs.

Der FSV Frankfurt, aktuell Vorletzter, trifft im Stadion am Bornheimer Hang auf die Bundesliga-Reserve der TSG Hof- fenheim und braucht dringend Punkte. Das gleiche Ziel hat der FC Gießen, aktuell Drittletzter, der Schlusslicht Schott Mainz zu Gast hat. Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen empfangen den Tabellenzweiten 1. FSV Mainz 05 II und könnten mit einem Sieg wieder näher an die Spitze rücken.