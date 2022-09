Der KSV Hessen Kassel rangiert mit nur zwei Punkten weiter am Tabellenende der Regionalliga Südwest und will das am Samstag (14 Uhr) beim Gastspiel in Walldorf ändern.

Den Tabellenletzten trennen am 10. Spieltag bereits fünf Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz. Der KSV hat in dieser Spielzeit zudem noch keinen Sieg eingefahren. Nach drei sieglosen Partien will auch der FSV Frankfurt wieder einen Erfolg verbuchen. Die Bornheimer sind am Samstag, ebenfalls um 14 Uhr, beim Bahlinger SC zu Gast. In der Tabelle rangiert der FSV aktuell auf Rang 12.