Der frischgebackene Tabellenführer der Regionalliga Südwest, der TSV Steinbach Haiger, will seinen ersten Platz am Samstag (14 Uhr) im Duell beim KSV Hessen Kassel verteidigen. Die seit Wochen schwächelnden Nordhessen benötigen dagegen wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Der mit Steinbach Haiger punktgleiche FSV Frankfurt versucht zeitgleich die Tabellenführung zurückerobern. Das Team von Trainer Thomas Brendel hat am Bornheimer Hang die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast. Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr trifft der abgeschlagene Tabellenletzte Eintracht Stadtallendorf auf die zweite Mannschaft des SC Freiburg.

Am Sonntag um 14 Uhr geht es für die Offenbachers Kickers darum, nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Die Offenbacher haben nach dem 0:0 am Mittwoch gegen Elversberg bereits sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Steinbach Haiger. Deshalb ist ein Sieg bei der abstiegsbedrohten TUS RW Koblenz eigentlich Pflicht.

Der FC Gießen will dagegen zeitgleich am Sonntag seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Nach zuletzt drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen können sich die Mittelhessen wieder größere Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen. Ein Sieg in Pirmasens wäre ein weiter Schritt in diese Richtung.