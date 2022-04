Der FC Gießen hat am Dienstag (17 Uhr) den FSV Frankfurt zum Hessen-Duell zu Gast.

Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf und brauchen dringend Punkte, um auch in der kommenden Saison in der Regionalliga zu spielen. Am anderen Ende der Tabelle befindet sich der OFC. Die Kickers empfangen ab 19 Uhr die TSG Balingen in Offenbach. Ein Sieg bringt die Hessen bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Elversberg heran. Wohl um nichts mehr geht es für den Tabellenvierten Steinbach Haiger. Die Mittelhessen haben am Mittwoch (19 Uhr) die Reserve des VfB Stuttgart zu Gast im Sportzentrum Haarwasen.