Alexander Schmidt ist neuer Trainer bei Kickers Offenbach. Der Ex-Dresden-Coach folgt auf Sreto Ristic und hat beim OFC ein klares Ziel: Aufstieg.

Audiobeitrag Audio Schmidt ist neuer Trainer beim OFC Audio Alexander Schmidt ist nicht länger Trainer von Dynamo Dresden. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Kickers Offenbach hat einen neuen Cheftrainer präsentiert: Alexander Schmidt übernimmt ab dem Sommer am Bieberer Berg. Das verkündete der OFC am Mittwoch. Schmidt hatte in der vergangenen Saison den ehemaligen Zweitligisten Dynamo Dresden trainiert, war dort aber nach einer Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 entlassen worden.

Schmidt folgt damit auf Sreto Ristic, der nach Platz drei in der vergangenen Saison gehen musste. Der ehemalige Dynamo-Trainer hat nun das klare Ziel, mit den Offenbachern endlich den ersehnten Aufstieg in die dritte Liga zu schaffen. Zur Länge des Vertrages gab der OFC nichts bekannt.

Georg: Schmidt brennt für den OFC

"Wir wollten einen Trainer, der für emotionalen Fußball steht", erklärte der neue OFC-Geschäftsführer Matthias Georg bei der Vorstellungs-Pressekonferenz. "Alexander bringt sehr viele Ideen mit, die mich von Anfang an überzeugt haben." Er habe schnell das Gefühl gehabt, dass Schmidt ein Trainer sei, "der für den OFC brennt".

Schmidt betonte, dass er seine Entscheidung für die Offenbacher aus Überzeugung gefällt habe. "Die Kickers sind ein Traditionsverein. Ich hatte auch die eine oder andere Option aus der dritten Liga, wollte aber nach Offenbach, weil ich das Potenzial hier sehe", so der neue OFC-Coach.