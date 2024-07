Auftakt in Regionalliga Südwest

Sechs hessische Teams starten am Samstag in die neue Saison der Regionalliga Südwest: Im Derby trennen sich Steinbach Haiger und der FSV Frankfurt unentschieden, auch Kickers Offenbach sichert sich noch einen Punkt. Für ein Ausrufezeichen sorgt der Aufsteiger.

Veröffentlicht am 27.07.24 um 16:02 Uhr

Der erste Spieltag der Regionalliga Südwest bot gleich spannende Ergebnisse. Der von den hessischen Teams als einer der Favoriten auf den Titel genannte OFC musste im Breisgau ran.

OFC mit Punktgewinn in Freiburg

Bei der Zweitvertretung des SC Freiburg bekamen die Kickers den Schweizer Stürmer Alession Besio nicht in den Griff. Er schnürte einen Doppelpack (52., 63.). Alexander Sorge erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die im zweiten Durchgang wegen eines Platzverweises dezimierten Offenbacher. In der Nachspielzeit markierte Boubacar Barry dann noch das 2:2.

Rot: Sousa (63./OFC)

Steinbach führt bis kurz vor dem Ende

Der TSV Steinbach Haiger führte lange im ersten Derby der Saison. Beim FSV Frankfurt besorgte Serkan Firat das 1:0 (30.). Doch zwei Minuten vor dem Ende glich Malik Memisevic noch aus (88.).

Eintracht II mit Pleite

Die Überraschungsmannschaft der Vorsaison Eintracht II musste sich am ersten Spieltag geschlagen geben: 1:2 hieß es am Ende bei den Stuttgarter Kickers. Diese gehen aber als einer der Favoriten auf den Titel in die Spielzeit. Kaan Inanoglu traf für die SGE.

Gelb-Rot: Vranci (Eintracht/89.)

Fulda holt Remis

Die SG Fulda-Lehnerz holte im ersten Spiel ein Unentschieden gegen den FC Villingen. Beim 1:1 traf Nils Fischer bereits in der vierten Minute, im zweiten Durchgang konnten die Gäste aber ausgleichen.

Aufsteiger mit Auswärtssieg

Für eine Überraschung sorgte der Aufsteiger FC Gießen, der beim Bahlinger SC gleich den ersten Dreier einfuhr. Younes Ebnoutalib erzielte das Tor des Tages (66.).