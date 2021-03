Eintracht Stadtallendorf wird in dieser und in der nächsten Woche kein Fußballspiel bestreiten.

Weil es bei den Mittelhessen einen Corona-Fall gibt, hat sich der Großteil der Mannschaft auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben. Die Stadtallendorfer beantragten die Spielverlegungen, die Liga stimmte zu. Das für Samstag geplante Spiel in Elversberg wird auf den 23. März verlegt. Die Partie gegen Pirmasens ist nicht mehr für den 9., sondern für den 30. März geplant. Die für 13. März terminierte Partie gegen Koblenz soll nun am 6. April stattfinden.