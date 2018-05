Kickers Offenbach hat wie erwartet am Montag Daniel Steuernagel als neuen Trainer vorgestellt. Der 38-Jährige arbeitet nicht zum ersten Mal in Hessen, gelernt hat er seinen Job unter anderem bei Niko Kovac.

Kickers Offenbach hat einen Nachfolger für Ex-Trainer Oliver Reck gefunden. Der gebürtige Hesse Daniel Steuernagel (Laubach) übernimmt zur kommenden Saison das Ruder beim Regionalligisten, wie der OFC am Montag mitteilte.

"Wir hatten insgesamt fünf Kandidaten, mit drei haben wir Gespräche geführt", sagte OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori. "Daniel war der mit Abstand überzeugendste und hat uns mit seiner Art, Idee und Akribie überzeugt. Wir sind absolut sicher, den richtigen Trainer gefunden zu haben."

Der 38-Jährige unterschreibt bei den Kickers einen Vertrag bis zum Sommer 2020. "Wir wollen die Spieler individuell weiterentwickeln und die Fans begeistern. Jetzt hat der OFC als Dritter abgeschlossen, ein bisschen weiter oben wäre dann natürlich schön", so Steuernagel.

Kickers Offenbach @OFC_offiziell Chefcoach Daniel Steuernagel: Für mich sind auch die Rahmenbedingungen stets sehr wichtig: Respektvoller Umgang, Ernährung, Athletik und vieles mehr. #kultsindwir #nurderofc

Steuernagel hat hessische Vergangenheit

Steuernagel gilt als Freund von aggressivem Pressing-Fußball. Teutonia Watzenborn-Steinberg führte er so binnen zwei Jahren von der Verbands- bis in die Regionalliga. Mit dem Engagement in Offenbach schließt sich für Steuernagel quasi ein Kreis. Immerhin saß der Grundschullehrer am 26.8.2016 zuletzt auf einer Trainerbank – beim 2:1-Sieg der Teutonia gegen den OFC. Weil die Doppelbelastung Schule/Fußball zu viel war, trat Steuernagel nach dem Spiel als Coach zurück. Von Oktober 2016 bis August 2017 war er als Sportlicher Leiter bei den Sportfreunden Siegen tätig.

2017 entschied er sich allerdings um und hängte doch den Lehrerjob an den Nagel, um sich auf seine Trainerkarriere zu konzentrieren. Er absolvierte den DFB-Trainerlehrgang erfolgreich und hospitierte zwischenzeitlich bei Eintracht-Trainer Niko Kovac.

