Nach dem verpatzten Saisonstart meldet sich Kickers Offenbach mit einem Derbysieg zurück. Doch auch beim Gegner FSV Frankfurt gibt es positive Eindrücke.

OFC gewinnt Derby gegen den FSV Frankfurt

Die Offenbacher Kickers haben die Verhältnisse in der Regionalliga Südwest aus ihrer Sicht geradegerückt: Durch den 3:1-Sieg gegen den FSV Frankfurt zog der OFC am Sonntag in der Tabelle an den Bornheimern vorbei.

"Wir haben eine ordentliche Antwort gegeben und verdient gewonnen", sagte OFC-Trainer Alexander Schmidt nach der Partie am hr-Mikrofon. Und meinte damit die Antwort auf den misslungenen Saisonstart: Dem Heimsieg gegen Hoffenheim standen zwei 0:1-Auswärtsniederlagen gegenüber, die Schmidt sehr genervt und den Aufstiegsambitionen der Kickers einen ersten kleinen Dämpfer versetzt hatten.

Beide Trainer mit ihren Teams zufrieden

"Alles in allem hat man gesehen, dass die Mannschaft fightet und in einem Derby hohen Einsatz gezeigt hat", war der Coach mit dem Auftreten gegen die Frankfurter zufrieden und sah bei seinem Team "Leidenschaft und Herz". "Die Jungs sind nichts aus dem Weg gegangen. Man kann auf der Leistung aufbauen."

OFC-Trainer Schmidt: "Wir haben verdient gewonnen"

Den letzten Satz hätte allerdings auch sein Gegenüber Tim Görner nach dem Spiel so unterschrieben. "Wir waren nicht mega unterlegen. Das Ergebnis ist natürlich schon deutlich. Aber wir haben insgesamt ein ordentliches Spiel abgeliefert", so seine Bilanz nach dem Auftritt in Offenbach. Sein Team habe einen "sehr guten Spirit", sei aber teilweise etwas wild unterwegs - die beiden Gegentore in der ersten Halbzeit bestätigten diesen Eindruck.

OFC will erste Auswärtspunkte in Freiberg

Die Bornheimer, für die in der Regionalliga vor allem der Klassenerhalt zählt, fahren nach Aussage ihres Trainers "erhobenen Hauptes" nach Hause. "Wir haben uns viel erarbeitet und waren sehr fleißig unterwegs." Nach vier Spieltagen hat der FSV genau wie der OFC sechs Punkte auf dem Konto.

FSV-Trainer Görner: "Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert"

Der FSV Frankfurt bekommt es am Freitag (19 Uhr) mit dem FC-Astoria Walldorf zu tun. Kickers Offenbach will am Samstag (14 Uhr) bei Aufsteiger Freiberg endlich auch auswärts Punkte einfahren. Die Partie findet übrigens in Nöttingen statt, weil sie als Hochsicherheitsspiel nicht am Freiberger Sportzentrum ausgetragen werden kann.