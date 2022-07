Die Offenbacher Kickers sind im DFB-Pokal ausgeschieden. Die Niederlage gegen Düsseldorf kann den Hessen aber dennoch Hoffnung für die Regionalliga-Saison machen. Meint übrigens auch der gegnerische Trainer.

Wenn man das Ergebnis rein auf dem Papier liest, dann sieht es deutlich aus: Regionalligist Kickers Offenbach hat das DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:4 (0:1) verloren. Der Zweitligist hat sich so erwartbar wie souverän durchgesetzt, für den Underdog aus Offenbach war mehr als ein Ehrentreffer nicht drin. Wer die Erstrundenpartie am Samstagabend allerdings gesehen hat, der kam zu einem ganz anderen Schluss.

"Es war ein verdienter Sieg, aber sicherlich nicht in der Höhe." Diesen Satz sagte nicht etwa ein OFC-Funktionär in Richtung der siegreichen Gäste, sondern Daniel Thioune, der Trainer der Fortuna aus Düsseldorf. "Das Ergebnis täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass die Offenbacher uns einen harten Kampf geliefert haben."

Wenn der OFC das 2:2 gemacht hätte...

Rund 20 Minuten lang gelang den favorisierten Gästen eigentlich überhaupt nichts. Der OFC stand hoch, war giftig und machte, angepeitscht von mehr als 16.000 Fans, ordentlich Druck. "Der Bieberer Berg hat zu Beginn des Spiels gebebt, deswegen haben wir einen Augenblick gebraucht", gestand Thioune. Erst eine Ecke brachte die heißersehnte Führung für die Gäste (34. Minute). Als Kristoffer Peterson kurz nach der Halbzeitpause dann auch noch das 2:0 für die Gäste nachlegte (54.), konnte man meinen, das Spiel sei vorzeitig entschieden.

Die Offenbacher zeigten aber Moral, spielten wie schon die ganze Partie lang mit Herz – und kamen tatsächlich durch Jakob Lemmer zum Anschluss (57.). Nur kurz darauf hatte Dejan Bozic das 2:2 auf dem Fuß. Sein Lupfer ging aber nur denkbar knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. "Man kann sich gar nicht ausmalen, was hier losgewesen wäre, wenn wir den Ausgleich geschossen hätten", sagte Innenverteidiger Jakob Zitzelsberger nach dem Spiel. "Dann wäre alles drin gewesen." Weil Fußball aber nun mal kein Spiel der Konjunktive ist, machte Daniel Ginczek mit einem Doppelpack den Deckel auf eine bis dahin enge Partie (71., 79.).

Der Unterschied: die Chancenverwertung

"Am Ende steht ein 1:4 das ernüchternd ist, wenn man sich den Spielverlauf anschaut", fasste OFC-Trainer Alexander Schmidt zusammen. Der Regionalligist sei nicht so unterlegen gewesen, wie das Ergebnis glauben macht. Der große Unterschied sei die Chancenverwertung gewesen. "Ein abgezockter Zweitligist, der sehr effizient ist und in den entscheidenden Momenten eiskalt zugeschlagen hat", schickte Schmidt ein Lob an den Gegner.

Mit dem Pokal-Aus will man sich in Offenbach aber gar nicht lange beschäftigen. Für den OFC beginnt in einer Woche das Brot-und-Butter-Geschäft Regionalliga. "Die guten Phasen, die wir hatten, die nehmen wir mit in die Saison", kündigte Schmidt an. Und Torschütze Lemmer ergänzte: "Wenn uns die Fans weiter so unterstützen, dann ist viel möglich. Dann haben wir eine Extra-Motivation in der Liga." Die vermeintlich deutliche 1:4-Niederlage der Kickers, sie soll ein echter Mutmacher werden.

