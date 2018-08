Die Offenbacher Kickers kommen in der Regionalliga nicht vom Fleck. Auch im zweiten Saisonspiel gab es am Freitagabend gegen Walldorf nur ein Remis – trotz eines späten Elfmeters. Keine Tore gab es beim Duell FSV - Stadtallendorf.

Kickers Offenbach hat auch das zweite Spiel der neuen Regionalliga-Saison ohne Sieg beendet. Wie schon gegen Elversberg gab es am Freitagabend auch bei Walldorf nur ein 1:1-Unentschieden. Florian Treske hatte die Offenbacher in der 18. Minute in Führung gebracht.

Doch Nicolai Groß gelang in der 51. Minute der Ausgleich für die Hausherren. Danach drückte der OFC auf den Sieg und bekam in der 86. Minute die große Gelegenheit: Elfmeter. Dren Hodja trat an, scheiterte aber an Astoria-Keeper Jürgen Rennar. So blieb es beim zweiten Remis im zweiten Spiel für den OFC.

Weitere Informationen WALLDORF - OFFENBACH 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Treske (18.) 1:1 Groß (51.)



Bes.Vork.: Hodja verschießt Foulelfmeter (86.)



Zuschauer: 1.058 Ende der weiteren Informationen

FSV gegen Stadtallendorf ohne Tore

Das hessische Duell zwischen dem FSV Frankfurt und Eintracht Stadtallendorf endete am Freitagabend 0:0. Vor 1.673 Zuschauer in Frankfurt waren die Gastgeber, die nach dem Auftaktsieg als Tabellenführer ins Spiel gegangen waren, zwar feldüberlegen. Viele Torraumszenen konnten sich aber weder die Bornheimer noch die Nordhessen erspielen. Das 0:0 war daher die logische Folge.

Weitere Informationen FRANKFURT - STADTALLENDORF 0:0 (0:0) Tore: -



Zuschauer: 1.673 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 3.8.208, 21:20 Uhr