Grünes Licht für die Regionalliga Südwest: Schon am Freitag rollt der Spielbetrieb wieder an. Sechs Vereine hatten gegen die geplante Fortsetzung geklagt.

Die Regionalliga Südwest kann wie geplant am kommenden Freitag ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das Landgericht Mannheim hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch sechs Vereine abgelehnt. Demnach ist die Entscheidung zur Saisonfortsetzung rechtens.

Geklagt hatten mit dem TSV Steinbach Haiger, dem FC Gießen und Eintracht Stadtallendorf auch drei hessische Vereine. Gemeinsam mit dem TSV Mainz, Astoria Walldorf und dem Bahlinger SC wollten die Vereine den Re-Start juristisch prüfen lassen - und verloren.

Weitere Informationen

Regionalliga Südwest im hr-fernsehen

Zwei Spiele der Regionalliga Südwest zeigen wir in unserer Hessenkonferenz im hr-fernsehen am Samstag um 17.15 Uhr: FSV Frankfurt gegen die U23 der TSG Hoffenheim und den TSV Steinbach Haiger in Elversberg.

Ende der weiteren Informationen