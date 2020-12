Für Daniyel Cimen, Trainer des FC Gießen, und sein Team gab es in Freiburg nichts zu holen.

FC Gießen geht leer aus - Absage wegen Trauerfall in Steinbach

Spieltag in der Regionalliga Südwest: Zum Auftakt hat der FC Gießen beim Favoriten Freiburg II eine Niederlage einstecken müssen. Die Partie des TSV Steinbach Haiger wurde wegen eines Trauerfalls abgesagt.

Der FC Gießen hat sein schweres Auswärtsspiel in der Regionalliga Südwest bei der Zweitvertretung des SC Freiburg mit 0:3 (0:2) verloren. Für die arg verletzungsgebeutelten Mittelhessen war es beim bisherigen Tabellenzweiten der erwartet schwere Gang. Die Mannschaft von Trainer Cimen lag am Dienstagnachmittag bereits nach einer guten halben Stunde vorentscheidend mit 0:2 hinten und bleibt nach dem Spiel Vorletzter.

Weitere Informationen SC Freiburg II - VfB Giessen 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Burkart (29.), 2:0 Hermann (36.), 3:0 Schade (81.) Ende der weiteren Informationen

Steinbach Haiger sagt wegen Trauerfall ab

Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger gegen Stuttgart II, das ebenfalls am Dienstagnachmittag stattfinden sollte, war kurzfristig abgesagt worden. Grund ist ein Todesfall im direkten Umfeld der Mittelhessen, wie Steinbach Haiger mitteilte. Wann die Begegnung nachgeholt wird, ist noch unklar.

Am Dienstagabend steigt noch ein hessisches Derby in der Regionalliga Südwest: Kickers Offenbach empfängt Hessen Kassel (19 Uhr). Zeitgleich spielt zudem der FSV Frankfurt in Aalen und Eintracht Stadtallendorf bei Hoffenheim II.