Feuer ist sowieso immer drin, wenn die Offenbacher Kickers auf den FSV Frankfurt treffen. Dieses Mal ist das Derby aber auch noch ein richtiges Topspiel - und die Gastgeber aus Bornheim haben eine Rechnung zu begleichen.

Wann hat es das zuletzt gegeben? Der FSV Frankfurt und die Offenbacher Kickers sind beide mittendrin im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest – und treffen nun im Spitzenspiel aufeinander. Am Sonntag um 15.30 Uhr trifft der Zweitplatzierte FSV auf den Ligadritten OFC.

Gerade für den FSV Frankfurt ist so eine Ausgangslage alles andere als normal. Die Bornheimer, die mit dem Kampf um den Aufstieg in der Vergangenheit eher wenig zu tun hatten, grüßten noch bis Anfang November von der Tabellenspitze, die Herbstmeisterschaft wurde denkbar knapp verpasst. Noch immer beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter TSG Hoffenheim II aber gerade einmal drei Punkte.

Weitere Informationen hr übertragt das Derby live Die Partie zwischen dem FSV Frankfurt und den Offenbacher Kickers sehen Sie am Sonntag ab 15.28 Uhr live im hr-fernsehen und im Stream auf hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

FSV hofft auf die "Wucht" der Fans

Nun lädt der FSV also zum Duell gegen den OFC, der seinen Rivalen von der anderen Seite des Mains mit einem Sieg in der Tabelle überholen könnte. Ein "abolutes Highlightspiel", wie es FSV-Kapitän Tim Weißmann ausdrückt. "So eine Partie haben wir uns durch unsere Leistungen einfach verdient. Die Vorfreude ist riesig", so der Frankfurter Verteidiger.

Dazu trägt sicherlich auch bei, dass mittlerweile laut Vereinsangaben alle verfügbaren Sitzplätze im Stadion am Bornheimer Hang ausverkauft sind. Allein aus Offenbach werden 2.000 Fans erwartet – Segel gesetzt also für eine absolute Topkulisse, die vor allem dem FSV zu Gute kommen könnte.

"Hier im Stadion kann eine riesige Wucht entfaltet werden", findet Weißmann. "Zusammen mit den Fans können wir sehr viel Power entwickeln, das wollen wir am Sonntag nutzen", meint der 27-Jährige.

Revanchiert sich der FSV für die Hinspielklatsche?

Von einer Favoritenrolle wollen die Bornheimer trotz Heimvorteils und Tabellensituation aber nichts wissen. "Offenbach hat eine riesige Qualität. Es müsste einiges zusammenkommen, damit wir gegen sie gewinnen", so FSV-Coach Tim Görner.

Diese Qualität bekam der FSV Frankfurt im Hinspiel auch volle Breitseite zu spüren: Beim Aufeinandertreffen im August setzte es eine 0:5-Klatsche. "Das klang am Ende allerdings deutlicher, als es auf dem Platz wirklich war", findet Görner.

Mit einem erneuten Sieg im Derby würden sich die Offenbacher Kickers in der Tabelle am FSV Frankfurt vorbeischieben und zum Jäger Nummer von Tabellenführer Hoffenheim werden. "Daran sieht man, wie eng diese Liga ist", findet OFC-Coach Christian Neidhart. "Ich erwarte ein tolles Derby, gerade mit so vielen Zuschauern", so der Offenbacher Trainer weiter.

Die Bornheimer Suche nach der Effizienz

Zumindest der Trend spricht am Sonntag eher für Neidhart und seine Kickers. Am vergangenen Wochenende zeigte der OFC gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg eine starke Leistung, gewann verdient mit 3:1. Frankfurt dagegen hatte nach einer furiosen Hinrunde zuletzt einen kleinen Durchhänger: Die vergangenen beiden Partien verloren die Bornheimer, zuletzt fehlte vor dem gegnerischen Tor vor allem die Effizienz.

Für die stand in der aktuellen Saison eigentlich Cas Peters, mit zwölf Treffern Toptorjäger der Regionalliga Südwest. Ausgerechnet im Derby fehlt der Niederländer aber – am vergangenen Wochenende holte er sich gegen den TSV Steinbach Haiger seine fünfte Gelbe Karte ab und ist damit für die Partie gegen Offenbach gesperrt.