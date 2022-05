Der FSV Frankfurt ist nach dem erfolgreichen Wochenende kurz davor, den Kopf aus der Abstiegs-Schlinge zu ziehen. Für Ärger sorgt hingegen ein schlimmer Fall von Vandalismus am Stadion.

Es war ein Wochenende mit nicht nur einem, sondern gleich zwei spektakulären Spielen für den FSV Frankfurt. Beim FC Homburg gerieten die Hessen am Samstag zunächst in Rückstand, drehten dann aber die Partie und siegten 2:1. Am Sonntag dann kassierte der ärgste Konkurrent um den Klassenerhalt, Großaspach, bei den Offenbacher Kickers eine späte 0:1-Niederlage. Und plötzlich liegt der FSV fünf Punkte über dem Strich. Bei noch zwei ausstehenden Spielen.

Hat der FSV also bereits den Kopf aus der Schlinge gezogen? Beim FSV herrscht noch dezente Zurückhaltung, im Fußball ist schließlich nichts unmöglich. "Wir haben eine gute Ausgangsposition. Aber der Klassenerhalt ist noch nicht sicher. Wir gehen die kommenden Spiele mit großer Demut an", sagt FSV-Präsident Michael Görner.

"Könnten unser NLZ nicht weiter betreiben"

Görner lässt sich auch deshalb nicht aus der Reserve locken, weil es die beiden ausstehenden Partien in sich haben. Am Samstag (14 Uhr) kommt Tabellenführer Elversberg, am letzten Spieltag geht es zum OFC auf den Bieberer Berg. Immerhin: Großaspach hat mit dem Tabellenzweiten Ulm ebenfalls einen starken Gegner zu Gast. Eine Niederlage Aspachs wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt des FSV.

Und der wäre unglaublich wichtig für den Verein. "Dieser Abstieg wäre das schlimmste Szenario in der gesamten Vereinsgeschichte", so Görner. Damit meint er nicht nur den sportlichen Absturz in die Hessenliga. Sondern den tiefgreifenden Effekt, über kein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum zu verfügen. "Wir könnten unser Nachwuchsleistungszentrum nicht mehr weiter betreiben. Dadurch wären auch keine Einnahmen über die Ausbildungszuschüsse des DFB mehr möglich", so Görner.

"Wir hatten nur schlaflose Nächte"

Die negativen Auswirkungen auf den gesamten Verein wären riesig. "Die Jugendarbeit, wie wir sie seit vielen Jahren betreiben, müssten wir einstellen. Salopp gesagt, müssten wir die hauptamtlichen Trainer durch ehrenamtliche Väter und Mütter ersetzen." Pädagogen, Physiotherapeuten, Athletiktrainer, Torwarttrainer - sie hätten beim FSV keinen Platz mehr. "Es wäre mit keinem anderen Abstieg, den ich mit dem FSV erlebt habe, auch nur ansatzweise zu vergleichen."

Umso besser, dass die Vorzeichen seit dem Wochenende wieder besser sind und der FSV gute Chancen hat, auch in der kommenden Saison in der Regionalliga zu spielen. "Vor dem Wochenende hatten wir nur schlaflose Nächte, nach dem Wochenende sind es noch ein paar schlaflose Nächte", so Görner. "Aber wir haben hier in den letzten Jahren so viel erlebt, dass ich nicht sagen würde: Wir sind schon sicher durch. Wir sollten uns nicht auf andere verlassen."

"Der ganze Eingangs-, Business- und Logenbereich wurde verwüstet"

Dennoch könnte eine schwierige FSV-Saison am Wochenende doch noch ihr Happy End finden. Für unerfreuliche Nebengeräusche sorgt indes der Vandalismus zweier 17-Jähriger, die in der Nacht von Freitag auf Samstag aufs Gelände des FSV eindrangen und einen großen Schaden verursachten. "Der ganze Eingangs-, Business- und Logenbereich wurde verwüstet, es wurde auch Feuer gelegt", so Görner.

"Fernseher wurden aus der Wand gerissen und die Treppen runtergeworfen, Scheiben wurden eingeschlagen, Toiletten demoliert. Auch im Museum wurden Exponate unwiederbringlich zerstört. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Das ist eine Zerstörungswut, wie sie für mich nur schwer zu greifen ist." Aktuell sei man mit der Polizei und der Versicherung im Austausch. Der Fokus liegt dennoch auf dem kommenden Spieltag. Und vielleicht bringen die Scherben trotz allen Ärgers ja wenigstens Glück.