Der FSV Frankfurt steht in der Regionalliga Südwest auf einem Abstiegsplatz. Damit das nicht so bleibt, hat der Klub jetzt zahlreiche neue Spieler verpflichtet. Denn ein Abstieg wäre fatal.

Während das Transfergeschäft landauf, landab so dahindümpelte, haben sie beim abstiegsbedrohten Regionalligisten FSV Frankfurt ordentlich reingehauen. Sechs neue Spieler kamen in diesem Winter. Zunächst bis zum Saisonende sollen sie bleiben. Das Team aus dem Frankfurter Stadtteil Bornheim will mit aller Macht weg von den Abstiegsplätzen. Aktuell steht es als Viertletzter der Regionalliga Südwest unten drin.

Deshalb kommen die Neuen. Am letzten Transfertag, dem Montag, schlug FSV-Trainer und Sportdirektor Thomas Brendel noch zweimal zu. Er verpflichtete Rechtsaußen Felix Heim von -Regionalliga-West-Tabellenführer Rot-Weiss Essen und Mittelfeldspieler Luka Garic, der bis zum vergangenen Sommer beim Liga-Konkurrenten Kickers Offenbach gespielt hatte.

"Wir haben gute, für den Verein wirtschaftlich und sportlich sinnvolle Lösungen gefunden. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt den Klassenerhalt schaffen werden", sagte Brendel dem hr-sport. Finanziell waren die Transfers auch deshalb machbar, weil der FSV neben Garic noch drei weitere Spieler holte, die seit dem vergangenen Sommer vereinslos waren.

Marcel Heller und die anderen Vereinslosen sollen den FSV retten

Marcel Heller ist der prominenteste unter den Vereinslosen, die beim FSV anheuerten. Heller, der für Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und den FC Augsburg auf insgesamt 123 Bundesliga-Spiele kommt, will es mit 35 Jahren noch einmal wissen. "Seine geballte Erfahrung wird uns weiterhelfen", freut sich Brendel. Doch der FSV-Coach kann sich auch vorstellen, dass Heller in der Regionalliga einiges auf die Socken bekommen wird: "Er wird in jedem Spiel im Fokus stehen, das ist klar."

Zweiter Schlüssel-Neuzugang ist Mittelstürmer Cas Peters. Der 28-jährige Peters war ebenfalls vereinslos, spielte bis zum vergangenen Sommer in der zweiten niederländischen Liga. "Er war unser Wunschstürmer. Wir glauben, dass wir mit ihm vorne mehr Torgefahr ausstrahlen werden", sagte Brendel

Ebenfalls neu beim FSV sind der offensive Mittelfeldspieler Dusan Crnomut aus der ersten Liga in Luxemburg und Rechtsverteidiger Clirim Recica, der bis zum Sommer beim österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck kickte.

Klassenerhalt muss geschafft werden

Sechs Neue also für den FSV, damit der Klassenerhalt geschafft wird. Die Alternative wäre denkbar schmerzhaft. Sollten die Bornheimer nämlich absteigen, drohen existentielle Sorgen. Durch einen Abstieg würden fast alle im Verein ihren Job verlieren.

In der Hessenliga würde der Klub auch nicht mehr die Möglichkeit haben, sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) weiter zu unterhalten. Auch der Stadionvertrag wäre dann nichtig. Der FSV stünde vor dem Nichts. Doch diese Gedanken macht sich Brendel aktuell nicht. Er sieht ein Licht am Horizont.

Der FSV startet am 12. Februar mit dem Heimspiel gegen Walldorf ins Regionalliga-Jahr 2022. Brendel sagt: "Wir sind für die letzten 14 Spiele gut aufgestellt." Zumindest hat der Sportdirektor Brendel mit den sechs Neuzugängen einiges unternommen, damit der Trainer Brendel den Klassenerhalt in den kommenden Monaten schafft.