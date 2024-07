Der FSV Frankfurt hat sein Torwart-Trio für die neue Regionalliga-Saison komplettiert.

Wie die Bornheimer am Freitag mitteilten, schließt sich der 22-jährige Niklas Linke dem FSV an. Der Schlussmann wechselt von Regionalliga-Aufsteiger SV Eintracht Trier an den Main. Seine internen Konkurrenten sind Justin Ospelt und Henry Bremer.