Fußball-Regionalliga FSV kämpft um Tabellenspitze, Verfolger-Duell in Offenbach

Der FSV Frankfurt will in der Regionalliga Südwest am Mittwoch die Tabellenspitze verteidigen.

Die Bornheimer reisen dazu zum Bahlinger SC. Anpfiff ist bereits um 14 Uhr. Die Gastgeber befinden sich aktuell nur knapp vor den Abstiegsrängen, der FSV ist daher klarer Favorit. Einer der ersten Verfolger der Frankfurter ist weiterhin der TSV Steinbach Haiger. Der Tabellendritte trifft um 18 Uhr im Hessen-Duell auf Eintracht Stadtallendorf. Die Mittelhessen befinden sich weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz und brauchen händeringend drei Punkte.

Für Kickers Offenbach steht derweil ein richtungsweisendes Duell an. Der OFC trifft als Tabellensechster am heimischen Bieberer Berg auf die SV Elversberg (19 Uhr), die aktuell auf Rang fünf liegt. Nur der Sieger hält den Kontakt zur Tabellenspitze. Ebenfalls am Mittwoch trifft zudem der KSV Hessen Kassel auswärts auf die TSG Balingen (17.30 Uhr). Für die Nordhessen geht es dabei darum, Abstand zu den Abstiegsrängen zu schaffen. Genau dort befindet sich der FC Gießen. Die Mittelhessen reisen zum SSV Ulm (19 Uhr) und wollen dort Punkte sammeln.