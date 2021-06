Der FSV Frankfurt hatte im Frühjahr viele Corona-Fälle und deshalb eine fast einmonatige Zwangspause. Trainer Thomas Brendel blickt auf eine außergewöhnliche und verrückte Spielzeit zurück - und schwankt zwischen Erleichterung und Ärger.

Auch FSV-Trainer Thomas Brendel weiß: Das haben die Frankfurter in dieser Saison schon besser gemacht.

Der FSV Frankfurt hat eine Saison mit 42 Saisonspielen in der Regionalliga auf Rang sechs beendet. Zwischenzeitlich belegten die Bornheimer gar Platz eins, doch dann schlug Corona zu - und der FSV verlor den Faden. Im Gespräch mit dem hr-sport zog Trainer Thomas Brendel ein Fazit.

hr-sport: Thomas Brendel, wie fühlen Sie sich nach 22 Partien in den vergangenen 104 Tagen?

Thomas Brendel: Zunächst ist die Freude riesengroß, dass die Saison vorbei ist. Ich meine das gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingen mag. Aber ich bin froh, wenn wir jetzt Pause haben. Wir haben elf Monate am Stück durchgepowert und keine Winterpause gehabt. Das hat auch an den Nerven von uns allen gezehrt.

hr-sport: Die vergangenen Monate waren sicherlich die ungewöhnlichsten und schwierigsten, die man als Trainer und Mannschaft erleben konnte. Haben Sie rückblickend eine Erklärung, wie es zu diesem Corona-Ausbruch beim FSV kommen konnte?

Brendel: Wir können uns bis heute nicht erklären, wie das passieren konnte. Anfang Februar hat es ganz leicht mit ein bis zwei Fällen begonnen und dann haben wir plötzlich die volle Breitseite abbekommen. Insgesamt waren 13 Spieler und Funktionäre betroffen. Nach der Quarantäne haben uns weiterhin acht Spieler gefehlt. Wir mussten in relativ kurzer Zeit trotzdem alle Partien austragen.

hr-sport: Hat Corona im Rennen um den Aufstieg eine tragende Rolle gespielt?

Brendel: Man kann schon sagen, dass Corona mit dazu beigetragen hat, dass wir nicht mehr so performen konnten wie es vor der Quarantäne-Verordnung der Fall war. Das war für alle hier beim FSV Frankfurt eine ganz schwierige Zeit. Es gab aber noch andere Vereine, denen es auch so erging. So eine Saison wie diese wird es nicht mehr geben, so geballt kommt das nicht mehr auf uns zu.

hr-sport: Fühlte sich der FSV Frankfurt angesichts der Ausnahmesituation im Frühjahr dennoch vom Verband im Stich gelassen? Hätten nicht beispielsweise längere Pausen oder eine Saison-Verlängerung gut getan?

Brendel: Wir haben schon vor der Saison gesagt, dass zwei Staffeln mit jeweils elf Mannschaften eine bessere Alternative gewesen wären. Wir hatten schon im Sommer das Gefühl, dass die Liga nicht unfallfrei über die 42 Spieltage durchkommt. So kam es dann auch! Was uns am Leben gehalten hat, war, dass wir alles ausgeschöpft haben, was es an Subventionen gab, und dass wir vor Regressansprüchen von Sponsoren verschont geblieben sind. Diese Faktoren haben die Vereine am Leben gehalten, ansonsten hätten wir die Saison nicht durchspielen können.

hr-sport: Spüren Sie trotzdem noch immer eine gewisse Wut oder Enttäuschung?

Brendel: Nein. Diese Phase hatten wir im März, wo wir alle drei oder vier Tage gespielt haben. Da ist meine Mannschaft nach einem Spiel von einer Regenerationsphase in die Videoanalyse und schon wieder zur Spielvorbereitung gegangen. Das war auch mental eine extreme Belastung für uns alle. Diese Wut und Unzufriedenheit waren im März da, als wir gemerkt haben, dass wir nicht mehr so stark spielen wie in den Wochen davor. Jetzt im Juni sind wir alle nur noch froh, dass die Saison vorbei ist und wir wieder ein paar freie Tage zum Entspannen haben.

hr-sport: Hat die Mannschaft mit dem sechsten Platz die Erwartungen insgesamt übererfüllt?

Brendel: Ich gehe immer positiv in die Saison und wir wollten so viele Punkte wie möglich holen. Aber der FSV ist nicht mit dem Ziel Aufstieg in die Saison gestartet. Wir wollten eine Überraschungsmannschaft sein und das haben wir geschafft. Vielleicht hätten wir noch ein paar mehr Punkte holen und den fünften Platz erreichen können. Aber wichtig ist, dass wir uns in der Liga stabilisiert haben und der Verein sich weiterentwickelt hat. In den zwei bis drei Jahren davor ging es immer um die Existenz und das nackte Überleben. Diesmal hatten wir früh Planungssicherheit. Natürlich gab es zwischenzeitlich Wünsche und Fantasien. Aber unser Kader war nicht breit genug, um die vielen Corona-Ausfälle aufzufangen. Da hatten andere Mannschaften Vorteile. Entweder, weil sie keine oder nur wenige Corona-Fälle hatten oder weil sie Verletzungen dann besser kompensieren konnten.

hr-sport: Was ist das Ziel für die kommende Saison?

Brendel: Wir wollen uns stabilisieren und auch vor Zuschauern, die hoffentlich zurückkehren dürfen, attraktiven Fußball bieten. Ich denke, dass wir gut beraten sind, dass wir uns nicht von kurzfristigen Träumen leiten lassen, sondern gradlinig und konstant unseren Weg weitergehen.

hr-sport: Dennoch möchte ich die These aufstellen: Die Corona-Fälle haben den Aufstieg des FSV Frankfurt verhindert!

Brendel: Nein, das sehe ich nicht so, da spielt nicht nur Corona eine Rolle. Es gibt verschiedene Faktoren. Selbst wenn wir ein paar Punkte mehr geholt hätten, wäre Freiburg zu konstant gewesen. Sie sind verdient aufgestiegen. Wir hätten besser sein müssen als Freiburg. Das wäre schwierig geworden, selbst die Topteams Elversberg und Offenbach haben das auch nicht geschafft.

Das Gespräch führte Christopher Michel.