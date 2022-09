Abwehrspieler Mateo Andacic verlässt Kickers Offenbach.

Wie der Traditionsclub am Donnerstag mitteilte, wechselt Andacic zu einem noch nicht näher genannten Verein in die Regionalliga Nordost. Andacic war schon in der Jugend für Kickers Offenbach im Einsatz, ehe er unter anderem beim FSV Frankfurt spielte und in der vergangenen Saison zurück an den Bieberer Berg kam.