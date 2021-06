Das Heimspiel der Offenbacher Kickers in der Regionalliga Südwest gegen den 1. FSV Mainz 05 II ist vorverlegt worden.

Wie die Liga am Mittwoch mittteilte, treffen die beiden Teams nicht erst am Samstag, den 12. Juni, sondern bereits am Freitagabend, den 11. Juni um 19 Uhr aufeinander. Vorausgegangen seien Anträge der Clubs, denen aufgrund der "nicht mehr vorhanden sportlichen Brisanz" stattgegeben worden sei.