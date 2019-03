Am 24. Spieltag kommt es zum Hessenderby in der Regionalliga Südwest.

Nach zuletzt sechs Siegen in Folge sind die Offenbacher Kickers beim FSV Frankfurt gefordert. Am Bornheimer Hang will der Tabellendritte seine Serie fortsetzen und in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Der FSV muss derweil aufpassen, nicht vollends in den Tabellenkeller zu rutschen. In der Rückrunde hat das Team von Alexander Conrad erst einen Punkt geholt und liegt derzeit auf Platz 12. Anstoß ist am Mittwoch um 19:30 Uhr.