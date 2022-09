Der KSV Hessen Kassel ist in der Regionalliga Südwest in Homburg knapp an der Überraschung vorbeigeschrammt und hat den ersten Saisonsieg verpasst. Einen Rückschlag gab es für Kickers Offenbach, Steinbach Haiger ist zurück in der Erfolgsspur.

Der KSV Hessen Kassel wartet in der Regionalliga Südwest weiter auf den ersten Sieg. Die Nordhessen verloren am Dienstagabend trotz einer 2:0-Pausenführung beim Spitzenteam aus Homburg noch mit 2:3. Der KSV bleibt damit Tabellenletzter.

Weitere Informationen FC Homburg – Hessen Kassel 3:2 (0:2) Tore: 0:1 Durna (4.), 0:2 Jones (40.), 1:2 Gösweiner (54.), 2:2 Eisele (73.), 3:2 Gerezgiher (83.)

Rot: Nennhuber (90.+1/Kassel), Plattenhart (90.+2/Homburg)

Zuschauer: 1.244 Ende der weiteren Informationen

Rückschlag für den OFC

Einen Rückschlag musste Kickers Offenbach hinnehmen. Einmal mehr konnte der OFC auswärts nicht gewinnen, in Balingen rettete Stürmer Philipp Hosiner den Kickers erst in der Schlussphase überhaupt noch einen Punkt.

Weitere Informationen TSG Balingen – Kickers Offenbach 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Dierberger (60.), 1:1 Hosiner (83.)

Zuschauer: 860 Ende der weiteren Informationen

Klarer Sieg für Steinbach Haiger

Nach der Niederlage gegen Hoffenheim II hat der TSV Steinbach Haiger wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Mittelhessen siegten deutlich bei RW Koblenz. Dino Bisanovic mit einem Doppelpack (7., 52.) und Tim Kircher (45.) erzielten die Treffer beim 3:1-Erfolg. Der TSV rückt damit wieder ins obere Tabellendrittel vor.

Weitere Informationen RW Koblenz – Steinbach Haiger 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Bisanovic (7.), 0:2 Kircher (45.), 0:3 Bisanovic (52.), 1:3 Afamefuna (73.)

Zuschauer: 263 Ende der weiteren Informationen

Fulda-Lehnerz erneut ungeschlagen

Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz sorgt derweil in der Liga weiter für Furore. Die Osthessen blieben gegen Eintracht Trier schon das vierte Spiel ungeschlagen. Das torlose Remis war am Ende gegen das Kellerkind fast schon zu wenig für die Spielgemeinschaft.