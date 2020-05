Kickers Offenbach hat den Vertrag von Richard Weil vorzeitig aufgelöst.

Das gab der Regionalligist am Mittwoch bekannt. Der Vertrag, der eigentlich bis Juli 2021 datiert war, endet somit schon in diesem Sommer. Die Trennung sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen, berichtete der OFC.