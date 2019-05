Die Offenbacher Kickers haben den Vertrag mit Matias Pyysalo um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Das gab der OFC am Donnerstag bekannt. Der 24-jährige Finne wechselte Ende Januar 2019 an den Bieberer Berg. Nach einer langwierigen Verletzungspause kam der vielseitig einsetzbare Offensivspieler in den letzten vier Saisonspielen in der Regionalliga zum Einsatz.