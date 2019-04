Die Offenbacher Kickers haben den Vertrag mit Abwehrspieler Lucas Albrecht um ein Jahr bis zum Sommer 2020 verlängert.

Das teilte der Fußball-Regionalligist am Montag mit. Sollte der OFC am Ende der Saison 2019/20 in die 3. Liga aufsteigen, verlängert sich der Vertrag des 28-Jährigen automatisch um ein weiteres Jahr. "Er ist auf und neben dem Platz eine Persönlichkeit, an der sich gerade unsere jungen Spieler orientieren können", sagte Trainer Daniel Steuernagel.